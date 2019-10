Brande-vognmand kan køre hjem med en brand-ny trailer

Onsdag 16. oktober 2019 kl: 12:48

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye sværlasttrailer er bygget op over en centralvange opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. Bunden er af 28 mm hårdttræsplanker med to gange seks kæpstokhuller. Med traileren hører 12 kæpstokke inklusiv magasin. Traileren er også forsynet med otte styks ti-tons surringeringe. Derudover der den monteret en Kel-Berg plastværktøjskasse og i venstre side en strøkasse.Traileren, der er monteret med tre ni-tons aksler med tromlebremser, er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.