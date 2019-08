Kærren fra Østjylland skal tippe på Fyn

Mandag 5. august 2019 kl: 12:12

Af: Redaktionen Tip-kærren er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejset i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. På begge sider er der monteret cyklistværn.Tip-kassen har tophængte sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med bundhængsler, så de kan klappes ned. Bagklappen er to-delt - øverste del er fremstillet i 40 mm alu-profiler, mens nederste del er fremstillet i 6 mm Hardox-stål og virker som asfaltskuffe ved åbning.Fronten er fremstillet i 3 mm stål-plade med to udvendige rundstænger som trin, samt to indvendige U-profiler som trin.Kærren er leveret med tre tre ni-tons tons aksler med tromlebremser.Den nye tipkærre blev leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.