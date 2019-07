Dækproducent lancerer nyt brændstoføkonomisk dæk

Torsdag 18. juli 2019 kl: 23:37

Af: Redaktionen Bridgestone har udviklet og testet det nye dæk i samarbejde med 17 flådeejere i 13 lande og under en lang række forskellige driftsforhold. Holdbarheden for Duravis R002 er forbedret med op til 45 procent i forhold til forgængeren, og dækket har best-in-class 'A' klasse i vådgreb på styreakslen.De nye dæk er udviklet og produceret i Europa og er en kombination af et nyt, innovativt mønsterkoncept og compound og en forbedret fremstillingsproces.Duravis R002 dæk vil blive monteret som originaludstyr på lastbiler fra MAN, Scania, Daimler, Volvo Trucks, Renault Trucks og Iveco efter en grundig godkendt afprøvning.