Lastbilforhandler og køle-montør indleder samarbejde

Tirsdag 18. juni 2019 kl: 17:03

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Henrik Bruun Nielsen, administrerende direktør for Stiholt A/S (tv) og Thomas Henriksen, administrerende direktør for KH OneStop A/S.- Thermo King får en endnu bedre dækning af det Nordjyske område. Vi kommer ind hos en stærk samarbejdspartner som har erfaring med transportkøl, og som har valgt Thermo King og Frigoblock som deres fremtidige partner i det Nordjyske, siger Thomas Henriksen, der er administrerende direktør for KH OneStop A/S.Stiholts afdelinger i Thisted, Hjørring og Aalborg skal med døgnbemandede vagtbiler servicere hele Nordjylland nord for linjen Kongerslev - Støvring - Aars - Mors - Thy.Henrik Bruun Nielsen, der er administrerende direktør for Stiholt A/S, er lige som Thomas Henriksen glad for samarbejdet.- Det giver os et ansvarsområde, som er helt i tråd med den eksisterende placering af vores lokale værksteder i Nordjylland. Vi forventer at dette vil blive betragtet som endnu et skridt mod at opfylde vores kunders ønske om at kunne få alt lavet under samme tag, siger han og fortsætter:- Og skulle det give lidt ekstra kunder i butikken, så er vi også parate til at kunne håndtere det.Samarbejdet med KH OneStop A/S begyndte mandag 17. juni, hvor køleteknikkerne og KH OneStops aktiviteter i Hjørring overgik til Stiholt.KH OneStop A/S er dansk eneforhandler af Thermo King og Frigoblock transportkøleanlæg og er i dag en af landets førende serviceleverandører til transportbranchen. Deres OneStop-koncept, gør det muligt for kunderne at få udført alle services ét sted, hvilket har været med til at effektivisere transportbranchen markant. Den samlede medarbejderstab tæller på nuværende tidspunkt 180 mand fordelt på forskellige servicecentre i Danmark.Stiholt A/S er autoriseret Scania-forhandler og eneimportør af NTM-renovationsaggregater med filialer i Sæby, Thisted, Aalborg, Hjørring, Nørre Aaby og København. Stiholt A/S beskæftiger sig med salg og servicering af den tunge trafik og har i alt omkring 230 ansatte.Alle værksteder laver service og reparation og deres servicebiler kører 24 timer i døgnet, 365 dage om året.