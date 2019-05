Limfjordshavn opruster sin ingeniørafdelingen

Samtidig har Aalborg Havn oprettet en ny specialistfunktion inden for området ejendomsadministration og udvikling. Til den nye stilling er Henrik Lybæk ansat fra midt i juni. Henrik Lybæk, der er 60 år, er HD i regnskabsvæsen og har tidligere været ansat i Nykredit i 23 år - senest som vice regionsdirektør i Nordjylland og Midtjylland. Han er derudover født og opvokset i Aalborg.



Henrik Lybæk overtager Jørgen Frandsens opgaver og skal derudover udvikle havnens markedsposition i det professionelle investormarked med henblik på realisering af Aalborg Havn Logistik A/S’s nye koncept, SipAAL. SipAAL er forkortelsen for Sustainable Industrial Park, AALBORG, som er en erhvervspark og en fælles udviklingsplatform for virksomheder i Aalborg Øst.

Af: Redaktionen Det betyder, at Mette Schmidt første maj tiltrådte som chef for den samlede ingeniørafdeling med titlen Teknik- og Miljøudviklingschef. Mette Schmidt er selv civilingeniør i virksomhedssystemer og har været ansat hos Aalborg Havn Logistik A/S siden 2009.





