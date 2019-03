Holstebro-virksomhed kører ud med fire-akslet maskintrailer

Onsdag 27. marts 2019 kl: 10:52

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede Kel-Berg maskintrailer med hjulgrave er bygget op over et kraftigt chassis med en centralvange i opsvejst højstyrkestål.Bunden, der er udført i 38 mm planker nedlagt på langs i passende profiler, har ståldørkplade over akslerne.



I bagenden er der to dobbelte hydrauliske ramper med hydrauliske ekstraramper.





Traileren er forsynet med 14 par 10 tons surringringe, kæpstokkehuller og beslag, så den kan laste 20-fods containere.



Traileren er leveret med fire 11 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. To af akslerne er medløber aksler. Den tilladte totalvægt er på 64.000 kg.





Den nye maskintrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





AB Skovservice er et personligt ejet firma, der drives af Carsten Villadsen. Virksomheden beskæftiger en halv snes mand med skovning, flisning og knusning af brandbare materialer.



AB Skovservice har egen vognmands afdeling, så virksomheden er uafhængig med hensyn til levering og afhentning af materialer. AB Skovservice tilbyder eksempelvis containerkørsel, maskintransport med entreprenør- og skovmaskiner samt jordkørsel.









