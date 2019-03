Københavner-vognmand tager fat med fem triplebogiebiler

Onsdag 6. marts 2019 kl: 12:03

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen SCT Transport er godt tilfreds med Scania’s nye lastbilgeneration. Andelen af Scania’er i virksomhedens flåde er steget fra 10 procent i 2017 til 20 procent i løbet af 2018.Den seneste fem Scania’er er leveret med 410 hk motorer og CH17L-førerhuse, der har forbedret udsyn og gode adgangs- og indstigningsforhold.Derudover er alle bilerne udstyret med Scania’s Opticruise gearsystem med ’clutch on demand’, hvilket tilfører en ekstra koblingspedal til det normale 2-pedals Opticruise-system. Med ’clutch on demand’-funktionen kan chaufføren ved manøvrering med lav hastighed eller i bakkesituationer trykke den ekstra koblingspedal ned, hvorefter chaufføren selv overtager styringen på koblingen. En funktion, som nogle chauffører ved kørsel på byggepladser med vanskelige pladsforhold sætter stor pris på.De fem biler er opbygget hos SAWO i Støvring. To af bilerne er opbygget med SAWO-wirehejse, mens tre er opbygget med Multilift-kroghejse. Derudover er to af bilerne udstyret med Scanias fabriksmonterede sneplovsfæste.Laugesens Autolakereri i Ringsted har stået for lakering af de nye Scania G 410’ere i SCT’s grønne farve med de beige og røde detaljer. Scania i Frederikssund har stået for klargøring, inden Scanias’ lastbilsælger Jes Cramer-Petersen kunne overdrage bilerne til SCT København.Leveringen på de fem G 410’ere er en del af en større levering til SCT Transport på i alt 20 Scania, som består af både tre-, fire- og fem-akslede biler.