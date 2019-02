VLAK-Regeringen nedsætter kommission for grøn omstilling af personbiler

Tirsdag 26. februar 2019 kl: 09:11

Brita Bye, Statistisk sentralbyrå (Oslo)

Otto Anker Nielsen, DTU

Ninette Pilegaard, DTU

Mogens Fosgerau, Københavns Universitet

Tejs Vegge, DTU

Af: Redaktionen VLAK-Regeringen betegner sin målsætning som ambitiøs. Derfor vil VLAK-Regeringen have, at der ligger et grundigt forarbejde til grund for den samfundsmæssige indsats, der skal til for at fremme udrulningen af de grønne biler.Ud over mulighederne for at fremme grønne biler får kommissionen også til opgave at opstille konkrete forslag til finansiering, så de indtægter, der forsvinder i takt med den grønne omstilling af personbiler, kan skaffes på anden vis. Statens samlede indtægter fra bilrelaterede afgifter beløb sig til cirka 50 milliarder kroner i 2017 og udgør derfor en væsentlig del af statens indtægter.- Regeringen har som mål, at mange flere danskere sidder bag rattet i grønnere biler i nær fremtid. Derfor ser jeg frem til, at kommissionen giver sig i kast med at løse opgaven, så vi kan realisere den målsætning, samtidig med at finansieringen også er på plads, så pengene passer, siger finansminister Kristian Jensen (V)Anders Eldrup, der blandt andet er formand for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse og tidligere har været administrerende direktør i DONG Energy og departementschef, er blevet udpeget som formand for kommissionen.- Det er en vigtig samfundsopgave at finde ud af, hvordan vi sikrer en mere klimavenlig transportsektor. Men opgaven er ikke blot vigtig, men også svær, så derfor glæder jeg mig til i fællesskab med de øvrige medlemmer af kommissionen at komme i gang med arbejdet, siger Anders Eldrup om sin rolle som kommissionsformand.Kommissionen kommer ud over Anders Eldrup til at bestå af yderligere fem eksterne medlemmer og fire eksperter fra ministerierne. De eksterne medlemmer er:VLAK-Regeringen har en ambition om, at Danmark skal være et lavemissionssamfund uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Drivhusgasudledningen fra personbiltransport udgør knap 7 millioner ton om året. Grøn omstilling af transportsektoren er derfor en vigtig brik i at nå det mål.- Målet om stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030 er et af de vigtigste elementer i regeringens plan for en grøn omstilling af transportsektoren, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og fortsætter:- Et så ambitiøst mål kræver en stærk kommission, som kan komme med forslag til, hvordan vi får danskerne til at vælge de grønne biler til, samtidig med at vi fastholder grundlaget for vores velfærdssamfund. Vi skal blandt andet sikre, at udrulningen af elbiler i stor skala sker i et klogt samspil med el-nettet. Her er vi i gode hænder med den nedsatte kommission.I forbindelse med præsentationen af den nye kommission fremfører VLAK-Regeringen, at afgiftssystemet i Danmark ikke er indrettet, så det er forberedt til en stor udrulning af lav- og nulemissionsbiler. Derfor skal en indsats for at fremme de grønne biler ifølge VLAK-Regeringen også tænkes sammen med afgiftssystemet. Det kan både være i forhold til at fremme grønne biler via afgiftssystemet og samtidig tilvejebringe alternative indtægtskilder for staten gennem afgiftssystemet. Derfor spiller afgiftssystemet også en central rolle i kommissionens arbejde.Der til kommer, at den teknologiske udviklingen inden for lav- og nulemissionsbiler er vanskelig at forudsige, men mange bilproducenter har ambitiøse mål og programmer for fremme af de grønne biler. Et teknologispring er også en forudsætning for, at regeringens målsætning for 2030 kan realiseres.Interesserede kan læse mere om kommissionens arbejde