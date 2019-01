Maritim rekrutteringsvirksomhed ansætter ny afdelingschef

Af: Redaktionen Louise Windelboe har en bred maritim erfaring fra for eksempel kreaturskibe, kabellæggere, og ankerhåndteringsfartøjer. Hun har arbejdet for Survey Association som Surveyor de seneste fire år og etablerede sit eget firma Pippin Offshore med den hensigt at arbejde som selvstændig Surveyor.- At drive et enkeltmandsfirma har sine fordele - men også sine ulemper. Klienterne foretrækker ofte at arbejde sammen med en organisation, der kan tilbyde flere konsulenter. Når jeg er optaget i et job - kan jeg naturligvis ikke acceptere andre opgaver, før den anden opgave er afsluttet. Som en enkelt konsulent skal du løbende arbejde med salg og marketing og det er svært, når du arbejder på havet i længere tid ad gangen, siger hun og fortsætter:- Marpro er den perfekte ramme til oprettelse af et bureau for konsulenter og freelancers med en dokumenteret track-record i klassisk rekruttering inden for søfartssektoren. Virksomheden er velkendt, især i den skandinaviske maritime sektor, som er vores primære fokus. Jeg ser meget frem til at opbygge konsulentafdelingen.Administrerende direktør og ejer af Marpro Jakob le Fevre fremhæver, at Louise Windelboe har et dybt indblik i den maritime branche, især offshore vindsektoren, og at hendes uddannelsesmæssige baggrund som Master Mariner og hendes praktiske erfaringer er et perfekt match til Marpro, der siden starten er blevet drevet som et rekrutteringsselskab, der er 100 procent fokuseret på profiler med maritim baggrund og erfaring.- Hendes erfaringer som Surveyor, både fra Survey Association og sit eget firma Pipping Offshore, bringer værdifuld erfaring ind i Marpro, som vil hjælpe os med at designe de løsninger og services som kunderne efterspørger, siger han.