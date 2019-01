Østre Landsret har dømt i sag om tonnageskatte-ordning for krydstogskibe

Fredag 4. januar 2019 kl: 11:21

Om Tonnageskatteordningen:

Tonnageskatteordningen udgør statsstøtte i EU-retlig forstand, men er godkendt af EU-Kommissionen, fordi den falder ind under EU-Kommissionens retningslinjer for, hvordan medlemsstaterne kan yde statsstøtte til skibsfart

Af: Redaktionen Spørgsmålet, som Østre Landsret tog stilling til, var, om indkomst fra krydstogsskibe er omfattet af en undtagelse i tonnageskatteloven, som handler om indkomst fra "… udflugts- og fritidsformål". Anvendes et skib til udflugts- og fritidsformål, skal virksomheden således beskattes efter almindelige selskabsskatteregler.Landsretten nåede frem til, at undtagelsen gjaldt for indkomst fra krydstogsskibe, som dermed ikke falder under den gunstige tonnageskatteordning.Det særlige forhold, at indkomsten fra det konkrete skib kom fra mere ekspeditionsagtige ferierejser, for eksempel langs Alaskas kyst og op nord for Polarcirklen, og ikke fra traditionelle krydstogter, gjorde heller ikke, at indkomsten ikke var fra "… udflugts- og fritidsformål".Byretten havde behandlet sagen med tre dommere og var nået til samme resultat.Sagen var anlagt af et udenlandsk rederi mod Skatteministeriet. Danske Rederier var indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for rederiet.









