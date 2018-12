Vejpakkekompromis baner vej for nye fælles EU-regler

Onsdag 5. december 2018 kl: 09:13

Punkter fra ministrenes aftale:

Alle typer kørsel, herunder cabotagekørsel, er som udgangspunkt omfattet af udstationering på nær de transporter, der udføres af selvkørende vognmænd. Transitkørsel og bilateral transport (transport mellem to lande, hvor lastbilen er indregistreret i det ene af landene) er dog undtaget fra udstationering. I forbindelse med en bilateral transport til eller fra hjemlandet må man foretage én aflæsning/pålæsning hver vej eller to på vejen hjem, forudsat der ikke er læsset/losset på vejen ud, uden at blive omfattet af udstationeringsreglerne.

I forhold til cabotagekørsel fastholdes de nuværende tre ture på syv dage efter en international transport, og der bliver tilføjet en karensperiode på fem dage, før cabotagekørsel må udføres i samme værtsland. Derudover er der indført mindstekrav til medlemmernes kontrol af cabotagekørsel, og det er aftalt, at cabotagereglerne også skal anvendes på vejdelen af en kombineret transport.

Transportministrene vedtog også at opretholde forbuddet mod hvil i førerhuset. Til gengæld bliver der nu mulighed for at holde to reducerede ugehvil efter hinanden. Derudover skal arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at chaufføren kan komme hjem hver fjerde uge. Hvis chaufføren holder to ugehvil i træk, er reglen, at han skal hjem med udgangen af tredje uge.

Herudover bliver en kommende ny, intelligent tachograf obligatorisk ved alle internationale transporter fra 2024. Det sker for at sikre bedre kontrolmuligheder i forbindelse med cabotagekørsel og udstationering.

Af: Redaktionen Transportorganisationen ITD glæder sig over, at vejpakken med resultatet stadig er i spil, og man dermed er et skridt nærmere nye fælles regler for den europæiske vejgodstransportsektor. ITD havde op til rådsmødet mandag frygtet, at aftalen ville falde på gulvet, og at arbejdet gennem mange måneder dermed var tabt.- Det er glædeligt, at ministrene i den grad lagde sig i selen for at lande en fælles position. Alle vidste, at der var rigtigt meget på spil for de europæiske transportvirksomheder, og ministrene formåede at indgå de nødvendige kompromiser, for at vejpakkeforhandlingerne nu kan nærme sig en afslutning, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.- Selvom der både er roser og torne i buketten fra mødet, så vil nye fælles regler, der fortolkes ens af landene, og som kan og vil blive håndhævet og kontrolleret effektivt, være til fordel for de mange transportvirksomheder, der i årevis har ventet på nye og mere fair spilleregler, siger hun videre.Næste skridt er nu, at Vejpakken skal behandles i EU-Parlamentet. Der afholdes ekstraordinært møde i EU-Parlamentets transportudvalg 13. december. Hvis udvalget her opnår enighed, skal EU-Parlamentets holdnig efterfølgende bekræftes af EU-Parlamentets plenarforsamling. Opnås der enighed i EU-Parlamentet, udveksler de to institutioner i skriftlig procedure deres respektive holdninger, hvorefter man i ministerådet bekræfter enigheden i begyndelsen af 2019. Er der fortsat uenighed mellem de to institutioners holdninger, skal sagen i en forligsprocedure. Kan man internt i EU-Parlamentet ikke blive enige, falder Vejpakken med stor sandsynlighed på gulvet, og de gældende regler vil så blive ført videre.