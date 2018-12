DAF’en er leveret med den første HMF 9520-kran

Tirsdag 4. december 2018 kl: 17:00

Specificering og koordinering



Videreudviklet kran



PCC (Progressive Crane Control) dæmper både mekaniske og hydrauliske svingninger ved pludselige bevægelser

PFC (Progressive Flow Control) styrer olieflowet, når driften kræver mere flow, end pumpen kan levere, så ingen kranfunktioner går i stå

Avanceret påhængsvogn

Af: Redaktionen Den nye DAF CF 480 har typebetegnelsen FAX 8x2*6, der fortæller, at der er tale om en fire-akslet forvogn med to styrbare foraksler, én trækaksel samt en styrbar bogieaksel monteret efter trækakslen.Bilen er opbygget med verdens første HMF 9520 K8-kran, der er sat i normal drift både på det danske marked og på verdensmarkedet. CF 480’eren kører desuden i fast kombination med en ny tre-akslet påhængsvogn med dobbeltdæk fra HFR i Rødekro.- Igennem det seneste år har vi gennemført store investeringer i nyt rullende materiel, siger Preben Jørgensen, der er ansvarlig for indkøb af materiel hos K. Hansen Transport.- Det har været et meget stort puslespil, for de mange nye lastbiler er blevet specificeret og skræddersyet til mange forskellige formål, tilføjer han.Carsten Lykke har ud over specificering af de mange forskellige lastbiltyper også haft ansvar for at koordinere opbygning, lakering, klargøring og levering af bilerne. Det har betydet utallige møder med alle involverede parter bag alt fra chassiser til lad-opbygninger, kraner, påhængskøretøjer, lakering med videre. Carsten Lykke har dermed været dybt involveret i at få puslespillet til at gå op, og med den sidste levering i den store ordre er det lykkedes.- Vi har fået leveret bilerne i en periode, hvor transportbranchen og dermed også lastbilbranchen har haft rigtig travlt. Det har givet både os og Carsten en række ekstra udfordringer, men alt taget i betragtning er det gået rigtig godt. Både vi og chaufførerne er glade for de nye DAF’er, der har givet både effektiviteten og driftsøkonomien i vores vognpark et markant boost, siger Preben Jørgensen.DAF CF 480’eren med den store HFM 9520-kran skal blandt andet bruges til kran- og montageopgaver i byggebranchen. HMF 9520’eren er en videreudvikling af HMF’s 8520-kranserie, som har fået større løfteevne, forbedret styring samt en række nye funktioner - eksempelvis Power Hoist - automatisk indkøring af spil samt Power Swing - to-gears svingsystem for mere glidende, stabil og effektiv drift.Kranen er udrustet med HMF’s eget EVS-stabilitetssystem, der løbende overvåger køretøjets stabilitet og øger kranens arbejdsområde ved at indregne køretøjets stabilitetsforhold fra blandt andet lasten på ladet. HMFs sikkerhedssystem RCL er også opgraderet med de to nye funktioner PCC og PFC.Kranen har otte hydrauliske udskud plus seks hydrauliske udskud på fly-jib’en. Som noget specielt for den nye 9520-kran er, at to af de otte udskud har udskudscylinderen placeret inde i udskudsarmene.Den nye tre-akslede påhængsvogn er også udrustet med avancerede funktioner, som gør den mere effektiv. HFR har monteret hydraulisk udtræk i bagenden på det nedbyggede påhængsvognschassis, mens Hedensted Ladfabrik har bygget ladet inklusiv det aftagelige dobbeltdæk.Blandt de arbejdsopgaver, som den nye CF 480’er er skræddersyet til, er montagearbejde med fly-jib af store vinduespartier i etagebyggeri, levering og løft af tagpap til stor højde samt maskintransport takket være kranens højere løftemoment.









© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.