50-årig DAF forlyster sig på de hollandske veje

Tirsdag 4. december 2018 kl: 12:09

Af: Redaktionen Frits Hoefnagels (th) og hans søn Nicky er stolte af deres flåde af klassiske DAF lastbiler.- Det kan godt være, at vores lastbil er 50 år gammel, men det er stadig langt fra at skulle på pension, lyder det fra Frits og Nicky Hoefnagels, der bruger den til at transportere en nostalgisk forlystelsespark rundt i hele Holland.Den 50-årige DAF A1600, der nu bliver kendt ud over Hollands grænser, er kommet frem efter en international søgning efter den ældste DAF-lastbil, der stadig er i kommerciel brug.- Ja, selvfølgelig bruger vi den på samme måde som enhver anden lastbil. Hvad skal man ellers bruge en DAF lastbil til, lyder det fra Frits og Nicky Hoefnagels.DAF satte eftersøgning af den ældste lastbil i gang tidligere på året i anledning af fabrikkens 90-års jubilæum. Eftersøgningen blev iværksat med en video på de sociale medier, der handler om en kvæghandler, der har kørt sin DAF lastbil i Irland siden begyndelsen af 1980'erne. Videoen er blevet set næsten en halv million gange, og har afstedkommet en lavine af tips og forslag med kandidater til titlen. Svarene strømmede ind fra hele verden, men den ældste lastbil blev mere eller mindre fundet i baghaven til DAF fabrikken i Eindhoven. I landsbyen Bakel, helt præcist.DAF var overvældet over alle de mange indmeldinger om køretøjer, der havde været i brug siden slutningen af 1950'erne og begyndelsen af 1960'erne, blandt andet en brandbil fra 1963, der stadig regelmæssigt bruges til ture, og en ekstremt gammel lastbil uden nummerplader, der bruges til at transportere afgrøder under høsten. Men ikke alle lastbiler opfyldte kriterierne. Vinderen skulle være en lastbil, der ikke blot stadig anvendes til erhvervsmæssig transport på offentlig vej, men også til almindelig brug.Den stolte ejer af den ældste DAF lastbil er den familiedrevne hollandske forlystelsesvirksomhed Hoefnagels, som bruger lastbilen til at transportere sine attraktioner rundt i hele Holland. Det billede, der blev sendt til DAF via Facebook af Frits og Nicky Hoefnagels, der er far og søn, viser ikke færre end fire klassiske DAF lastbiler, der alle er i tiptop stand takket være den konstante omhu og opmærksomhed, de får.- Vores attraktion er en smal sag. Vi bruger vores DAF lastbiler til at transportere vores "Lunapark", og lastbilerne var nye, da vi fik dem ind i vores flåde. Lunapark står inden døre om vinteren, men bortset fra denne periode kører vi rundt fra det tidlige forår til det sene efterår, og vi flytter dette enorme anlæg fra markedsplads til markedsplads, siger Frits Hoefnagels.- Ud over en 2800 fra 1975 og en 1600 fra 1971 har vi to A1600 lastbiler. En af vores DAF "kikkers" - sådan bliver de kaldt på grund af deres 'frø-lignende' udseende" - er fra 1968, og den anden er fra 1969. Og vi behandler dem ikke med fløjlshandsker, siger han.DAF Trucks har lavet en kort dokumentar omkring Hoefnagels’ A1600, den ældste DAF lastbil, som stadig anvendes kommercielt.