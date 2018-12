EU’s transportministre blev enige om vejpakken

Tirsdag 4. december 2018 kl: 09:33

Fakta:

De centrale punkter i den nye Vejpakke, som de europæiske transportministre er enige om:

De nuværende cabotageregler bibeholdes, men der indføres en karensperiode på fem dage for at bekæmpe systematisk cabotagekørsel

Der indføres cabotageregler for vejdelen af en kombineret transport

Klare udstationeringsregler for chauffører

Tidlig indførsel af den intelligente takograf til at skabe bedre muligheder for kontrol

Opretholdelse af forbuddet mod hvil i førerhuset

Regler for varebiler i international transport

Af: Redaktionen Danmark har haft en række centrale prioriteter i forhandlingerne, og i samarbejde med Danmarks ligesindede lande i den såkaldte Vejtransportalliance, blev de en del af det endelige kompromis.- Vi har opnået enighed mellem medlemslandene om at sende et klart signal om, at der skal skabes mere fair konkurrencevilkår i vejtransportsektoren. Samtidig bidrager Vejpakken til mere ordnede forhold, og det bliver lettere at håndhæve de fælles regler på tværs af grænserne. Fra dansk side lykkedes det os at beholde den danske prioritet om cabotage-regler for vejdelen af en kombineret transport i det endelige kompromis, hvilket jeg ser som en stor dansk sejr. Jeg ser frem til de videre forhandlinger med EU-Parlamentet og EU-Kommissionen om pakken, siger Ole Birk Olesen.Ministeren gik til forhandlingerne med en række centrale prioriteter, som han havde fået opbakning til blandt Folketingets partier. Blandt prioriteterne var, at Vejpakken skulle bidrage til mere ordnede forhold ved at sikre chaufførernes sociale rettigheder. Der skulle desuden dæmmes op for systematisk kombineret transport og cabotage-kørsel. Samtidig var det helt centralt, at reglerne blev enkle, klare og lettere at håndhæve.Det lykkedes ifølge transportministeren i store træk at få gennemført de danske prioriteter, og aftalen mellem ministrene er et stort skridt i retning af bedre regler på området. Senere i december skal EU-Parlamentet blive enige om deres holdning til indholdet i Vejpakken, hvorefter der skal forhandles mellem de forskellige instanser i EU for at opnå endelig enighed om en ny fælles Vejpakke, der kan træde i kraft 30. juli 2020.