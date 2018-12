20-årig blev snydt under pirattaxi-tur

Mandag 3. december 2018 kl: 11:36

Af: Redaktionen Ifølge Østjyllands Politi havde den 20-årige været på en våd bytur, da han klokken 6.00 ved busterminalen blev kontaktet af tre mænd i en bil, der spurgte, om de skulle køre ham hjem.

Det sagde den 20-årig ja tak til og satte sig ind på forsædet. Første stop var en tankstation i Assentoft, hvor mændene bad den 20-årige om at betale for benzin. Mens han tastede sin pinkode ind, stod mændene lige bag ham. Kort efter satte mændene af ham på en p-plads, steg ud og lagde armene omkring den 20-årige, hvilket fik ham til at føle sig utryg og gå fra stedet. Da han kom hjem, opdagede han, at hans pung var væk, og at der var hævet en del tusinde kroner på hans kort.





De tre mænd beskrives som:





A:

Arabisk af udseende

Ca. 20-26 år

Mørkt kort hår





B:

Somalisk af udseende

Ca. 20-26 år

Kraftigt bygget

Sort krøllet hår

Iført sort jakke





C:

Arabisk af udseende

Ca. 20-26 år

Kraftigt bygget

Skæg på hagen

Iført mørk kasket









Østjyllands Politi opfordrer kraftigt til, at man ikke sætter sig ind i en pirattaxi. Der er mange eksempler på folk, der er blevet bestjålet eller røvet undervejs.



© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.