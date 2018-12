Finansloven er faldet på plads med midler til transportområdet

Mandag 3. december 2018 kl: 10:12

midler til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat

aftale om den videre proces for drøftelser af fremtidige prioriteringer for infrastruktur

højere hastighedsgrænser for lastbiler uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje

overhalingsforbud for lastbiler, lette og tunge vogntog på en række tosporede motorveje

Fokus på veje



Vejforbindelse til Stevns

Opgradering af E55 ved Nykøbing

Omfartsvej ved Mariager

Udbygning af kryds v. Rute 11 og 26 mod Thisted

Udbygning af rute 15 Herning-Ringkøbing

2+1 forbindelse mellem Ålbæk og Skagen

Opdatering af VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse

Forundersøgelse af kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen

Opdatering af VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen (3. etape)

Lastbiler skal lovligt køre 80 km/t på landeveje



60 millioner kroner til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Der afsættes 15 millioner kroner i 2019, 25 millioner kroner i 2020 og 20 millioner kroner 2021 til forundersøgelsen

30 millioner kroner i 2019 til en pulje, hvorfra kommunerne kan ansøge om midler til skiltning, som sænker hastighedsgrænsen på vejstrækninger, hvor det ikke er forsvarligt for tunge køretøjer at køre 80 km/t. Der afsættes samtidig 1,5 millioner kroner i 2019 til skiltning på statsvejsnettet

15 millioner kroner i 2019 til Vejdirektoratets arbejde med skiltning af overhalingsforbud for lastbiler på de statslige motorvejsstrækninger

2,5 millioner kroner til en forundersøgelse af en 3. Limfjordsforbindelse, idet Aalborg Kommune ligeledes tager medansvar for finansieringen af opdateringen af VVM-undersøgelsen med et bidrag på 2,5 millioner kroner i 2020

23 millioner kroner i 2019, 41,5 millioner kroner i 2020 og 15,0 millioner kroner i 2021 til gennemførsel af VVM-undersøgelser og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for de oplistede infrastrukturprojekter

75 millioner kroner som et statsligt tilskud i 2019-2021 til en udvidelse af Søby Havn

5 millioner kroner årligt til at finansiere en fjernelse af afgiften på registrering af ejerskab og pant i luftfartøjer, således at vilkårene for flyregistrering i Danmark ligestilles med vilkårene i Norge og Sverige

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Finanslovsaftalen indeholder blandt andet:Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at parterne i starten af 2019 på baggrund af et oplæg fra regeringen vil se på en infrastrukturplan med fokus på veje.- Det skal være let at komme på arbejde eller fragte varer uanset, hvor man bor eller driver virksomhed i Danmark. Derfor er jeg glad for, at regeringen og Dansk Folkeparti har givet hinanden håndslag på, at vi skal lægge en plan for, hvordan vi kan udvikle infrastrukturen efter 2020, hvor der igen er økonomisk råderum. Fremtidige infrastrukturprojekter skal blandt andet understøtte en høj mobilitet og en forbedret kapacitet på det danske vejnet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).I forlængelse heraf indeholder aftalen blandt andet midler til opdatering af en række VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag for en række anlægsprojekter:Undersøgelserne vil sammen med en lang række allerede udarbejdede eller besluttede VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag bidrage til at sikre, at kommende beslutninger om infrastruktur er baseret på et aktuelt og retvisende grundlag om for eksempel anlægsoverslag, samfundsøkonomiske gevinster med videre.VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti vil desuden hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje for at fremme mobiliteten og sikre bedre vilkår for transporterhvervet. Det vil ifølge partierne mindske hastighedsspredningen mellem lastbiler og personbiler og dermed personbilers behov for at overhale lastbiler, hvilket isoleret set gavner trafiksikkerheden. Samtidig fastholdes hastighedsgrænsen på 70 km/t i timen på de strækninger, hvor en øget hastighed ikke er forsvarlig. Der afsættes derfor midler, så der kan nedskiltes på relevante kommunale og statslige veje. Med forslaget kan de få eller mange lastbilchauffører, som hidtil har kørt 80 km/t på landeveje for måske at holde samme trafikrytme som folk i personbiler, nu følge trafikken uden risiko for at få en fartbøde.VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti vil også udvide det eksisterende overhalingsforbud for lastbiler til også at gælde lette og tunge vogntog. Det udvidede forbud skal gælde på yderligere 270 kilometer af landets to-sporede motorvejstrækninger. Formålet er at skabe en mere rolig trafikafvikling på en række to-sporede strækninger med høj trafikintensitet.Endelig vil partierne sætte gang en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Forundersøgelsen vil være den første konkrete planlægningsundersøgelse af en Kattegatforbindelse og vil kunne give et billede af, hvordan en fremtidig forbindelse potentielt kan se ud.- Når man tager i betragtning, hvor få midler vi har til rådighed til forbedringer og nye investeringer på transportområdet, er det en finanslovsaftale, som jeg er godt tilfreds med. Særligt er jeg glad for, at vi kan sætte gang i en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, ligeså snart resultatet af den igangværende screening foreligger. Vi sikrer en forbedret mobilitet for lastbilbranchen, som hver dag holder hjulene kørende i Danmark. Og vi har en aftale om en procesplan for, hvordan vi får taget stilling til investeringer i transportinfrastruktur i perioden 2021-2030, siger Ole Birk Olesen.VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter:I alt er der til ovennævnte afsat 210,5 millioner kroner.