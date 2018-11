Uddannelsesorganisation får nyt MAN-skab

Fredag 30. november 2018 kl: 11:29

Af: Redaktionen - Hos Dekra har vi hele tiden fokus på at skabe mest mulig læring for vores kursister. Vi har med denne investering taget endnu et skridt på vejen til at skabe de helt rigtige betingelser for vores undervisning, og ser frem til at se de flotte køretøjer i aktion, siger uddannelsesdirektør hos Dekra, Thomas Silfen, i forbindelse med leveringen af de nye sættevognstog.MAN TGS 18.320 4x2 BLS udstyret med en 320 Hk Euro 6-motor med fuldautomatisk gearkasse med L-kabine med blandt andet oliefyr/klimaanlæg og udvendigt fuldt aerodynamisk spoilersæt.Krone Citytrailer med gardin-sider, medstyrende aksel og akselløft, monteret med Dhollandia læssebagsmæk.