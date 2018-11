- Bredt samarbejde mindsker antallet af højresvingsulykker

Torsdag 29. november 2018 kl: 12:02

Af: Redaktionen I slutningen af 1990’erne var der flere år, hvor op mod 40 cyklister kom til skade eller mistede livet i en højresvingsulykke. Men siden Højresvingsgruppen blev nedsat i 2005 er tallet faldet. I 2018 viser Vejdirektoratets foreløbige tal, at tre cyklister har mistet livet i en højresvingsulykke, mens ni er kommet til skade. Året før mistede fem livet, mens 10 kom til skade.

År​ Dræbt​



​Alvorligt tilskadekomne​ ​​Lettere tilskadekomne

2018*​ ​3 9 ​ ​2017 5 9​

​​1 ​2016 7

7

​1 2015 1​ 2

​2 2014​ ​1 ​8 ​2 2013​ ​7 ​13 ​0 2012​​ ​3 7​ ​1 2011​​ ​3 ​9 ​4 2010​​ ​5 9​ ​2 2009​​ ​1 11​ 2​ 2008​​ ​11 ​12 5​ 2007​​ ​2 ​16 3​ ​2006​ ​6 12​ 6​ 2005​ ​11 17​ ​10





(Kilde: Vejdirektoratet)



Desuden har der været fokus på at stille skærpede sikkerhedskrav til lastbiler og udføre kontroller af både spejle og køre-hviletidsregler for chauffører.





- Vi kan se, at det har en stor effekt på trafiksikkerheden, når vi samarbejder på tværs af interesser. Et stærkt samarbejde betyder, at vi hver især kan sætte ind med hver vores unikke viden, så vi både kan få mere sikre veje, bedre lovgivning og målrettede kampagner og kontrol, siger Marianne Foldberg Steffensen, der leder Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.





Alle tiltag diskuteres gennem arbejdet i Højresvingsgruppen, og det styrker indsatserne, når de er bredt funderet og kan igangsættes sideløbende.













- Højresvingsulykkerne er ofte meget alvorlige ulykker, men der sker også mange andre ulykker mellem store køretøjer og de lette trafikanter, der er på cykel eller til fods. Det næste skridt bliver derfor at udvide gruppens fokusområde, så vi kigger på mulige indsatser mod mange flere ulykkestyper, siger Leif Lorenzen, der er chefkonsulent i Færdselsstyrelsen og tovholder for Højresvingsgruppen.





Højresvingsgruppen har udgivet et hæfte, der beskriver indsatserne de seneste to årtier. Hæftet kan hentes her:































- Ulykker mellem større køretøjer og lette trafikanter er ofte meget alvorlige. Jeg vil meget gerne de modbydelige højresvingsulykker til livs, og det er ikke nok, at vi stiller krav til infrastrukturen. Nye teknologier, som kan være med til at øge den generelle færdselssikkerhed, er klar til at blive brugt i lastbilerne, og derfor arbejder jeg på EU-plan for, at vi stiller tekniske krav til lastbilerne om eksempelvis detektionssystemer, som kan afværge kollisioner med bløde trafikanter. Generelt hilser jeg den teknologiske udvikling meget velkommen, som på lang sigt vil gøre det muligt helt at undgå højresvingsulykker. Men det betyder ikke, at vi skal sætte os på hænderne og vente på den teknologiske udvikling. Vi skal fortsætte indsatsen, og jeg ser frem til at følge gruppens arbejde i de kommende år, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).Siden 2005 er der lavet en række analyser af højresvingsulykker, der blandt andet har betydet, at kommunerne har etableret flere sikre løsninger i kryds, og at der er blevet gennemført kampagner om spejlindstillinger på lastbiler, opmærksomhed på 'blinde vinkler' og børns forhold til store køretøjer i trafikken.