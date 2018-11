Betinget kontrakt på Femern-tunnelen er forlænget med et år

Torsdag 29. november 2018 kl: 11:50

Af: Redaktionen Kontrakten løber dermed til udgangen af 2020 med forudsat anlægsstart i begyndelsen af 2021. Prisen for forlængelsen er 18 millioner kroner, som er fuldt finansieret inden for anlægsbudgettet for Femern-projektet. Aftalen påvirker derfor ikke tilbagebetalingstiden for projektet.- Det er en god aftale for begge parter. Den bidrager til fortsat stabilitet i planlægningen af Femern-projektet og sikrer, at entreprenørerne kan komme i gang med de anlægsforberedende aktiviteter og geotekniske undersøgelser, som forligskredsen bag Femern-projektet gav grønt lys til tidligere på året, siger Henrik Christensen, der er teknisk direktør i Femern A/S.FBC-konsortiet består af hollandske Boskalis International B.V. og Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.Tidligere i år indgik Femern A/S en tillægsaftale om forlængelse af de betingede kontrakter med entreprenørkonsortiet FLC, som står for blandt andet byggeriet af tunnelelementfabrikken, selve tunnelen samt portaler og ramper. FLC-konsortiet består blandt andre af danske Per Aarsleff A/S, franske Vinci samt Wayss & Freytag og Max Bögl fra Tyskland.