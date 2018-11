Retten i Aarhus har dømt fuld rumænsk lastbilchauffør

Torsdag 29. november 2018 kl: 11:34

Fra døgnrapporten 31. oktober:





Af: Redaktionen Mandag i denne uge fik den rumænske lastbilchauffør sin dom, der lød på 30 dages ubetinget fængsel, 1.000 kroner i bøde, tre års ubetinget frakendelse af kørekortet og udvisning med indrejseforbud i fire år. Østjyllands Politi oplyser, at chaufføren fortsat sidder varetægtsfængslet med henblik på, at udvisningen effektueres.

Østjyllands Politi fremstiller klokken 14.00 en 39-årig rumænsk lastbilchauffør, der sigtes for spirituskørsel. To vakse kvinder kørte i går ved 15-tiden på den nordjyske motorvej ved Randers, da de ville overhale en lastbil. Men i samme øjeblik trak lastbilen over i deres vognbane og var ved at presse deres bil ud i midterrabatten. De besluttede i stedet at lægge sig bag lastbilen, hvorfra de kunne se, at den slingrede voldsomt og fyldte flere vejbaner.



De ringede derfor efter politiet, mens de kørte efter bilen, som de fik standset på Stålvej, hvor de fik kontakt til chaufføren, som virkede meget fuld. Der kom en patrulje til stedet, der også vurderede at den 39-årige rumænske lastbilchauffør var spirituspåvirket. Han blev derfor anholdt, sigtet for spirituskørsel og kørt med på politistationen i Randers. Her blev der taget en alkometertest, der viste, at manden havde en promille over to.





