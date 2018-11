Bil blev ramt af genstand på motorvej

Torsdag 29. november 2018 kl: 10:38

Af: Redaktionen Bilisten kørte i vestlig retning, da hun mellem afkørsel 51 og 52 blev ramt af en genstand, hvor der er en cykel/gangbro (Faaborgvej) over motorvejen. Politiet har konstateret en mindre skade på bilens tag.- At kunne færdes trygt på motorvejen er afgørende, og derfor ser vi med meget stor alvor på denne hændelse, og vi er allerede i gang med en grundig efterforskning. Vi har afsøgt hele området med hunde, og jeg kan oplyse, at vi ikke fundet noget mistænkeligt, siger vicepolitiinspektør Christian Rasmussen.Bilisten så tre personer stå på cykel/gangbroen, da hun kørte under den. De var iført mørkt tøj, den ene så ud til at være et hoved højere end de to andre.Fyns Politi vil meget gerne høre, hvis andre har set de tre personer, der befandt sig på broen. Politiet kan kontaktes på telefon 114.