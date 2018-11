Godstransporten over Øresundsbron bliver billigere

Torsdag 29. november 2018 kl: 10:21

Billigere for lastbiler efter midnat



Af: Redaktionen Fra den 1. januar lancerer Øresundsbron to nye tiltag for lastbiler, som skal være med til at begrænse trængsel og miljøpåvirkningen. Det ene til tag er, at Øresundsbron fjerner tillægget på 50 procent for modulvogntog, mens det andet tiltag betyder, at prisen for lastbiler mellem midnat og klokken 6.00 om morgen bliver sat ned med 15 procentModulvogntogene, som kan være op til 25,25 meter lange og veje op til 60 ton, kan transportere en markant større mængde gods end almindelige lastbiler. To modulvogntog kan typisk transportere det samme som tre almindelige sættevognstog og giver dermed en reduktion i miljøpåvirkning og mere effektiv udnyttelse af vejnettet.- Den type godstransport vinder i stigende grad frem i hele Europa. Det er vores ambition at satse på mere miljøvenlig trafik, og modulvogntogenes højere godsvolumen passer godt ind i den strategi, siger Fredrik Jenfjord, der er salg- og markedsdirektør ved Øresundsbro Konsortiet.Fragtkunder kan derudover køre til reduceret pris om natten, når Øresundsbron sænker prisen for alle kategorier af lastbiler over 9 meter med 15 procent i tidsrummet mellem midnat og klokken 6.00 om morgenen på alle dage.- Øresundsbron er åben døgnet rundt, men langt de fleste kører i dagtimerne, så der er ekstra god plads på broen om natten. Derfor gør vi det billigere for vores fragtkunder at køre, når der er mindst trafik på vejen, siger Fredrik Jenfjord.Der er ikke nogen kapacitetsproblemer på Øresundsbron, men der opleves stadigt stigende trængsel på det omkringliggende vejnet.- En mere effektiv udnyttelse i form af modulvogntog, og en bedre fordeling af fragttrafikken ud på alle døgnets timer vil på sigt være med til at reducere trængslen i regionen. Vi er løbende i dialog med vores fragtkunder om mulige forbedringer, og vi er glade for at kunne imødekomme dem på disse to punkter, siger Fredrik Jenfjord.De nye tiltag træder i kraft den 1. januar 2019.