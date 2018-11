Danske Rederier får ny EU-sekretariatschef

Torsdag 29. november 2018 kl: 10:11

Jens Valdemar Krenchel. (Foto: Danske Rederier)

Af: Redaktionen Jens Valdemar Krenchel tiltræder stillingen 1. januar 2019. Han indtræder samtidigt i Danske Rederier’s ledergruppe som chef for organisationens EU-repræsentation, der består af i alt fire ansatte. Han afløser således Casper Andersen, som er fratrådt.- Jeg er glad for at kunne byde Jens velkommen i Det Blå Danmark. Jens er en kapacitet, med betydelig indsigt i EU-forhold. Jens vil blive en stærk stemme for dansk søfart i Bruxelles. Søfart er Danmarks største eksportsektor og mest globale erhverv, hvorfor rederierne hele tiden er afhængige af internationale og konkurrencedygtige rammevilkår. Her kommer Jens til at spille en vigtig rolle i at sikre Danmarks og EU's positioner som maritime kraftcentre, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.Jens Valdemar Krenchel er uddannet jurist fra Københavns Universitet, er tidligere konstitueret landsdommer i Østre Landsret, og har i nærved 10 år siddet i spidsen for Realkreditrådets - og efter fusionen FinansDanmarks - Bruxelleskontor, senest som EU-direktør. Her har han i kølvandet på den globale finanskrise været med til at sikre, at det danske realkreditsystem fortsat består, og er ved at få sin egen EU-lov.- Dansk søfart har om muligt større betydning for Danmark, end hvad realkreditten har for boligmarkedet. Jeg er derfor stolt over at blive en del af dansk søfart og er ydmyg overfor at videreføre den tætte dialog med aktører og politiske beslutningstagere i Bruxelles og resten af Europa. Det er mit fokus, at dansk søfart hele tiden skal styrkes både internationalt og globalt, siger Jens Valdemar Krenchel i forbindelse med sit nye job.Jens Valdemar Krenchel har tidligere været andet ansat i Dansk Industri, hvor en af hans mærkesager var at bevare danske virksomheders særlige ejerstruktur med A-aktier og B-aktier.Jens Valdemar Krenchel er 47 år, gift og far til to voksne børn.