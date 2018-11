Belgisk transportvirksomhed bestiller 92 nye aksellinjer

Tirsdag 27. november 2018 kl: 11:26

Af: Redaktionen Jan og Carl Sarens sammen med Horst Häfele, Product manager hos Goldhofer i Memmingen.Det familieejede Sarens Group har for perioden 2017 - 2020 fået ansvaret for logistikken på den store byggeplads i forbindelse med et oliefelt i Kasakhstan, som står for en omfattende udvidelse.

Det var ikke tilfældigt, at valget faldt på Sarens til at styre logistikken på byggepladsen. Sarens, som har hjemme i Wolvertem i Belgien, er blandt verdens største inden for kranservice, sværlast-transport, teknisk transport samt ingeniør-service/rådgivning. Da de sikrede sig kontrakten på byggepladsen i Kasakhstan, satte de samtidig deres egen rekord, da der er tale om en ordre til 450 millioner euro for den komplette logistikløsning på det gigantiske olie-projekt, som har et budget på 36,8 milliarder dollar.





Da projektet startede, samlede Sarens, som beskæftiger næsten 4.500 ansatte i ca. 100 lande verden over, sine transportspecialister, som sammen med et eksperthold oprettede to logistik-baser, hvorfra alle logistikaktiviteter skulle styres. I august toppede aktiviteterne, og Sarens måtte hurtigst muligt forhøje transportkapaciteten for overholde tidsplanen.





- Goldhofer har over ekstrem kort tid været mere end overbevisende i deres leveringspålidelighed og høje kvalitet, siger Carl Sarens, der er Director Global Operation.





Belgierne bestilte i midten af maj i alt 68 THP/SL aksellinier, 24 PST/SL samt 4 PowerPacks med hver 280 HK hos Goldhofer AG i Memmingen, som er blandt verdens førende producenter af transportudstyr til sværlast- og specialtransport.





- Vi er stolte over, at vores aksellinjer bruges i et så velrenommeret firma som Sarens og til et så prestigefyldt projekt som dette. Vores produktionsteam har arbejdet flot sammen og produceret den samlede ordre på mindre end 3 måneder. Alle har været super motiverede for at få færdiggjort vores hidtil største ordre til Sarens, inden for den meget korte tidsfrist, siger Horst Häfele, der er produkt manager hos Goldhofer siger.





Goldhofer modulerne kan klare ekstremt høje belastninger og har et højt bøjningsmoment. Modulerne er sådan indrettede, at de kan konfigureres og sættes sammen i alle tænkelige kombinationer, der kunne være brug for. Med den variable akselafstand og det forskelligartede tilbehør kan udstyret tilpasses forskelligt gods.





Med modulet PST/SL har Sarens udvidet sin transportkapacitet ekstra på området for specielt tunge transporter. PST/SL er med en trækkraft på 160 kN pr. aksellinje en rigtig arbejdshest og kan desuden kombineres perfekt med THP/SL.





De 4 Goldhofer PowerPacks sørger for den nødvendige fremdrift, specielt ved store og tunge udstyrsdele.





- Goldhofer var den eneste i sværlast transportbranchen overhovedet, der, på så kort tid, kunne garantere os rettidig levering af højkvalitets aksellinjer i den størrelsesorden.

Vi lever op til vores forpligtelser over for vores kunde, og Goldhofer har endnu en gang bevist sig selv som samarbejdspartner på lang sigt inden for sværlast-transportområdet, siger Jan Sarens, Equipment Trade Officer







