Årets nordiske DAF-sælger er dansk

Mandag 26. november 2018 kl: 12:33

Thomas Poulsen (tv.) overrakt det synlige bevis på titlen som ”Årets nordiske DAF-sælger 2018” af Area Sales Manager Lars Klogborg fra DAF Trucks Danmark A/S.

Stærk på mindre flådekunder



Mange loyale kunder



Af: Redaktionen Thomas Poulsen er 50 år. Han er oprindeligt uddannet lastbilmekaniker hos Iveco i Vejle i 1983. Her arbejdede han efterfølgende som mekaniker i 10 år. Derefter skiftede han spor fra lastbilreparation til lastbilsalg, og det har han nu beskæftiget sig med i 25 år. De seneste syv år har han solgt DAF med udgangspunkt hos ESA Trucks i Kolding, og det har han gjort så godt, at han gennem DAF’s interne salgsuddannelsessystem bejler til stillingsbetegnelsen DAF Senior Sales Consultant.At Thomas Poulsen er løbet med titlen som Nordens bedste DAF-sælger i 2018, er ingen tilfældighed. I fjor opfyldte han 172 procent af sit salgsmål, og her i 2018 har han passeret 138 procent af hele årets salgsmål. Ifølge DAF er han er stærk på mindre flådekunder, og han står personligt for ca. 35 procent af ESA Trucks’ danske DAF-salg målt i antal enheder. Han har øje for den samlede transportløsning og arbejder lige så dedikeret med salg og rådgivning omkring DAFs Multisupport servicesystem og DAF Connect flådestyringssystem som med salg af nye lastbiler i både det lette, mellemtunge og tunge segment.I kraft af sin tekniske baggrund er Thomas Poulsen meget respekteret for sin rådgivning til kunderne omkring specifikation af både chassis, opbygning og den efterfølgende drift. Han har en stor, loyal kundekreds, der handler hos ham igen og igen, men han er også god til opsøgende salg hos nye kunder, hvor hans tekniske indsigt har stor værdi for både kunderne og for DAF.Når Thomas Poulsen i næste måned rejser til Holland i kamp om titlen som ”Årets europæiske DAF-sælger 2018” mod de dygtigste sælger fra resten af DAF’s europæiske salgsorganisation, er det med fuld opbakning fra hele den danske DAF-organisation, der glæder sig over Thomas Poulsens succes og ønsker ham alt mulig held og lykke.