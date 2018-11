Lastbil-succes fører til salg af virksomhed

Mandag 26. november 2018 kl: 12:26

Morten Kudsk, Kudsk & Nissum A/S (til venstre) stikker på poten med Henrik Conradsen, som er ny indehaver af Kudsk & Nissum’s Kolding-afdeling, der skifter navn til Truck Center Kolding.

Samme koncept

Henrik Conradsen (til højre) er på ingen måde ukendt med forholdene på lastbilværkstedet på Vejlevej i Kolding. Han har været daglig leder af Kudsk & Nissum Kolding siden 30. maj 2016.



Af: Redaktionen - Som det selvstændige datterselskab Kudsk & Nissum Kolding har udviklet sig, har Henrik Conradsen fået nye visioner. Vi tre i Vojens kan ikke lægge vores energi to steder. Derfor overtager Henrik Conradsen nu firmaet i Kolding med reparation og service af alle typer lastbiler. Det frigiver tid til, at vi i Vojens kan koncentrere os om at udvikle Kudsk & Nissum med både reparationer og opbygning af lastbiler samt de øvrige aktiviteter med vognmandsforretning og transportfirma, siger driftsleder og medindehaver Morten Kudsk.For små tre år siden etablerede Kudsk & Nissum A/S sig med afdelingen i Kolding, hvor Henrik Conradsen blev daglig leder og satte et tempo, som de tre indehavere, John Nissum samt far og søn, Jørn og Morten Kudsk, ikke havde forestillet sig.Henrik Conradsen, der er 27-årige, markerer overtagelsen af Kudsk & Nissum Kolding ApS ved blandt andet at ændre firmaets navn til Truck Center Kolding. Han har været med i virksomheden på Vejlevej i Kolding næsten fra starten og har i øvrigt på det nærmeste lastbilolie i blodet.- Familien havde vognmandsforretning i Rødding i 42 år. Selv kom jeg i lære som lastbilmekaniker hos Carsten Noer Service i Toftlund i 2008. Siden var jeg mekaniker hos en vognmand i Rødding, siger den nyslåede virksomhedsejer.Et særdeles højt aktivitetsniveau er kendetegnende for Henrik Conradsen, som har været vant til at have tre-fire job samtidig. Blandt andet har han ”hjulpet med at skrue” hjemme i vognmandsfirmaet, kørt for Dansk Autohjælp, fremstillet og monteret alu-facader. Men også haft tid til at stifte familie med kæreste og to børn.- Efter at jeg havde været hos Kudsk & Nissum et halvt års tid, kunne jeg mærke, at det her var mig. Det har været planen længe, at jeg på et tidspunkt skulle med i ejerkredsen på halv basis. Men jeg ønsker nok mere fart på udviklingen i Kolding, end det kan passes ind i totalen hos Kudsk & Nissum, vurderer Henrik Conradsen.Truck Center Kolding vil følge den hidtidige linie fra Kudsk & Nissum Kolding - nemlig reparationer og service af alle store lastbiler, trailere, hejs, kraner og dæk.- Det bliver samme koncept som i Vojens med alt under ét tag. Nyopbygninger lader jeg fortsat Kudsk & Nissum om, men i øvrigt satser vi på et tæt samarbejde, så vi fortsat dækker et stort område, siger Henrik Conradsen.Truck Center Kolding får fra start otte medarbejdere på værkstedet.Frasalget af Kolding-værkstedet til Henrik Conradsen kommer på ingen måde til at reducere aktiviteten hos Kudsk & Nissum i Kolding. For godt et års tid siden overtog virksomheden Carsten Noer Service i Toftlund, og dermed fik Vojens-firmaet en ny bastion lidt længere mod sydvest. Den indgår som en del af en Kudsk & Nissum-oprustning i det sydjyske.