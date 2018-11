Hver tredje dansker efterlyser hårdere straf for spritkørsel

Fredag 23. november 2018 kl: 10:39

Hårdere straf og fælles ansvar

Ja 11 procent

Nej 86 procent

Ved ikke 3 procent Har du, indenfor de seneste tre år, kørt bil uden at være sikker på, om din promille var under det tilladte?



Ja 61 procent

Nej 14 procent

Ved ikke 25 procent Bør der efter din mening være mere politikontrol for at forhindre spritkørsel?

Mener du, at straffen for spritkørsel er passende?

Ja, den er passende 33 procent

Nej, straffen er for hård 1 procent

Nej, straffen er for mild 37 procent

Ved ikke 29 procent

Af: Redaktionen Alkohol er skyld i mange trafikulykker, tilskadekomne og trafikdrab i Danmark. Alene i 2017 kom 148 personer alvorligt til skade, og 27 blev dræbt i forbindelse med spritkørsel.Selvom tallene taler for sig selv, og hver anden dansker efterlyser mere politikontrol i forbindelse med spritkørsel, har mange ifølge den nye undersøgelse taget bilen, uden at have styr på promillen.- Heldigvis mener flertallet at have styr på, hvor meget de har indtaget i løbet en aften. Men vores undersøgelse viser reelt set, at alt for mange danskere tager bilen beruset uden at vide det. Spritbilister udsætter ikke kun sig selv, men også andre for fare og tallene viser tydeligt, at det er et problem, der skal løses, siger Henrik Sagild, der er direktør for Skade i Gjensidige Forsikring.Hver tredje mener, at straffen er for mild for spritkørsel, mens hver anden vil have mere politikontrol af spritkørsel. Statistikken fra Danmarks statistik viser, at der stadig ligger et arbejde forude, for at forhindre den farlige kørsel. I 2017 blev 5.600 personer sigtet for spritkørsel, og dette er alt for mange, mener Henrik Sagild.- Det er et meget højt antal personer, og det er selvfølgelig et tal, vi gerne vil se lavere. Spritkørsel resulterer oftest i de nogle af de mest alvorlige ulykker, og det det er et problem, vi skal være fælles om at løse, siger han og fortsætter:- Derfor overrasker det mig ikke, at så mange mener, at straffen spritkørsel er for lav, og at mange også efterspørger mere kontrol fra politiets side. Men allerede nu bliver der lavet mange gode kampagner, og politiet gør et godt arbejde. Så jeg håber, at alle i landet vil være fælles om at løfte ansvaret ved at efterlade bilen derhjemme og hjælpe hinanden, når julebryggen og snapsen kommer på bordet.Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring i juni 2018 blandt 1.510 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.