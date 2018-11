Hundebid i pause var en arbejdsskade

Fredag 23. november 2018 kl: 09:56

Af: Redaktionen Hundebiddet gjorde Gert Kjærskov vildsomt syg. Fagbladet 3F skriver, at han fik blodforgiftning og nyresvigt - og lå i koma i 10 dage. Infektionen efter hundebiddet betød også, at han fik amputeret alle tæer.









I første omgang afviste Arbejdsskadestyrelsen, der i dag hedder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at der var tale om en arbejdsskade, selvom han havde været væk hjemmefra i kraft af sit arbejde som eksportchauffør. Arbejdsskadestyrelsen mente, at skaden var sket i hans fritid. Sagen blev efterfølgende også afvist i Ankestyrelsen - og i Byretten.









Men Vestre Landsret var af en anden opfattelse. I dommen lægger Vestre Landsret vægt på, at almindelig social kontakt i forbindelse med en køre- og hviletidspause er en så naturlig del af arbejdet som eksportchauffør, at det er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.









Dommen i Vestre Landsret glæder Ulla Sørensen, der er arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F. Hun peger på, at der nu er kommet en klar dom, som viser, at man som chauffør også er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man holder sine lovpligtige køre- og hviletidspauser.









- Det er en principiel dom, som fremover vil danne præcedens, hvis lastbil-, bus- eller taxichauffører kommer til skade, mens de holder en pause på jobbet, siger hun til Fagbladet 3F og forklarer, at Ankestyrelsens udgangspunkt var, at man som chauffør ikke er omfattet af loven, når man holder sine obligatoriske køre- og hviletidspauser.









- Det er en grotesk skelnen mellem, om folk er på arbejde eller ej, for det er jo netop noget, som din arbejdsgiver og lovgivningen pålægger dig at gøre som chauffør. Og nu har vi landsrettens ord for, at Ankestyrelsens synspunkt er forkert, siger Ulla Sørensen videre.













