Den hvide trailer kan rumme 37 kubikmeter op til kanten

Fredag 23. november 2018 kl: 09:11

Af: Redaktionen Den nye trailer er bygget op over et fire-akslet luftaffjedret chassis med løftbar førsteaksel og selvstyrende fjerdeaksel.Lændevangerne er opsvejst i I-profil og har stærke tværvanger og forstærkninger.I bagenden er der monteret en kofanger, der går op ved tip over antenneventil.Kassen har en indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem og en 3/2-ventil for automatisk åbning. Tophængslerne er flyttet 300 mm frem for at øge åbningen med 15 procent.Trailerkassen er øverst forsynet med automatisk rullepresenning.Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Lastas oplyser, at Søren Bech Transport købte den allerførste Kel-Berg-trailer, der blev lavet og har holdt fast i mærket lige siden.