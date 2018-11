Vognmand i Han Herred tager tre trækkere

Tirsdag 20. november 2018 kl: 14:05

Af: Redaktionen Vognmand Kjeld Gregersen i Fjerritslev har gode erfaringer med Scania’s R 450’ere, så han får leveret en lind strøm af den nye model med Scania’s brændstoføkonomiske seks-cylindrede rækkemotor. Den seneste R 450-ordre fra Kjeld Gregersen til Stiholt var på seks stkyk, hvoraf de sidste tre blev leveret i forbindelse med Kjeld Gregersens 25-års firmajubilæum for nyligt.De tre seneste trækkere trækker vognmandens lastbilflåde op på 21 trækkende enheder - 20 er Scania R 450’ere, mens den 21. er en ældre Scania R 480. Fælles for alle 450’erne er, at de er udrustet med en drivline bestående af seks-cylindrede rækkemotorer på 450 hk med ren SCR-teknologi, 12+2-trins GRS905R-gearkasser med Opticruise automatisk gearskiftesystem og integreret Retarder samt R885-bagtøj med 2,69:1 i udveksling.

Én forvogn og 20 trækkere

Blandt de 21 lastbiler er 11 af den nyeste Scania-generation. Der er en enkelt forvogn/hængerbil imellem og så bogietrækkere for resten. Vognmanden bruger først og fremmest bilerne til Norges-kørsel, hvor Kjeld Gregersen både kører for Håkull og Schenker.





Trækkerne er alle fabriksopbygget med skammel, sideskørter, alu-dørk og galge, og det det meste af lastbilernes øvrige udstyr i førerhuset er ligeledes hentet fra Scania’s hylder med ekstraudstyr. Lastbilsælger Lars Pedersen fra Stiholt i Thisted har stået for salget af de mange 450’ere til Kjeld Gregersen inklusiv serviceaftaler med udvidet Drivline+-dækning i seks år.







