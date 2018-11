Lastbilerne kører selv med kalkstenene

Tirsdag 20. november 2018 kl: 11:17

Af: Redaktionen Løsningen til Brønnøy Kalk AS er, at seks selvkørende Volvo FH lastbiler kører kalksten fra kalkbrudddet til knuseren via en fem kilometer lang vejstrækning, der blandt andet går gennem tunneler.Løsningen er blevet testet med succes, og testene fortsætter resten af året. Det er meningen, at løsningen sættes i fuld drift i slutningen af næste år.Aftalen mellem Volvo Trucks og Brønnøy Kalk AS er et resultat af nyligt gennemførte automatiseringsprojekter i miner, med sukkerrørshøst og indsamling af affald.Med aftalen er det første gang, Volvo Trucks lancerer en selvkørende løsning kommercielt til en kunde. I stedet for at købe selvkørende lastbiler køber Brønnøy Kalk en transportløsning - transport af kalksten mellem de to hubs.- Det er et vigtigt skridt for os, siger Raymond Langfjord, der er administrerende direktør for minen.







- Konkurrencen i branchen er hård. Vi søger hele tiden at øge vores effektivitet og produktivitet på lang sigt, og vi har en klar vision om at udnytte nye muligheder inden for teknologi og digitale løsninger. Vi ledte efter en pålidelig og innovativ partner, som deler vores fokus på bæredygtighed og sikkerhed. At vi begynder at anvende selvkørende køretøjer vil helt sikkert øge vores konkurrencedygtighed på det barske globale marked, siger han videre.





Claes Nilsson, der er direktør for Volvo Trucks, fremhæver, at de globale transportbehov hele tiden ændrer, og branchen kræver nye og avancerede løsninger for at være på forkant.





- Det er vores mål at være førende inden for udvikling af produkter og services, som tilgodeser disse behov, siger Claes Nilsson og fortsætter:





- Vi er stolte af at kunne præsentere en selvkørende løsning, som tilgodeser vores kunders udfordringer hvad angår sikkerhed, pålidelighed og lønsomhed.





I aftalen indgår, at kunden køber en total transportservice og betaler pr. leveret ton.





- Det er spændende at nå til det punkt, hvor vi introducerer selvkørende lastvogne, siger Sasko Cuklev, der er direktør for selvkørende løsninger hos Volvo Trucks.





- Arbejdet foregår i et afgrænset område på en forudbestemt rute, og derved kan vi finde ud af, hvordan vi får det bedst mulige ud af løsningen og skræddersy den til specifikke kundebehov. Det handler om at samarbejde omkring udvikling af nye løsninger, som giver størst mulig fleksibilitet, effektivitet og øget produktivitet, siger han videre.





Fakta:

Volvo Trucks’ første kommercielle løsning med selvkørende lastvogne

I aftalen indgår en selvkørende hub-to-hub løsning - transport af kalksten hos Brønnøy Kalk i Velfjord, Norge

Aftalepartnere er Brønnøy Kalk AS og Volvo Trucks

De selvkørende Volvo FH lastvogne styres af maskinføreren i en gummihjulslæsser

Strækningen, der køres, omfatter både kørsel i tunneler og i udendørs omgivelser.









