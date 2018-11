Gult lys betyder stop

POLITIET GENTAGER IGEN:

Mandag 19. november 2018 kl: 10:56

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De sidste fem år har Københavns Vestegns Politi været ude til 559 ulykker i lyskrydsene på Vestegnen. Politiet har set 41 medborgere, som blev skadet, og yderligere 55 med svære kvæstelser. I samme periode har seks borgere mistet livet på grund af den slags ulykker.De sidste fem år har politiet sigtet ca. 5.000 trafikanter for at køre over for gult eller rødt.De mange bilister, der mangler respekt og forståelse for lysreguleringernes signaler, får Københavns Vestegns Politi til at sætte fokus på lyskrydsene i denne uge.- Alt for mange tager den over for gult og rødt. Det er som om, de ikke er klar over, hvilken fare de bringer dem selv og andre i. Derfor sætter vi nu særlig fokus på det i denne uge, siger politikommissær Kim Madsen, som leder færdselspolitiet på Vestegnen.Københavns Vestegns Politi vil i denne uge holde særligt øje med kredsens lyskryds i både civil og uniform.