Den servicerede bil holder i den grønne zone

Fredag 16. november 2018 kl: 11:21

Volvos grønne zone 1 + 2: Når chaufføren eller vognmanden fremadrettet kommer for at hente sin lastvogn efter en reparation, vil han kunne finde den i ”Den Grønne Zone”.

Volvo Truck Centers grønne zone er noget helt andet end en anden grøn zone, der er ligger i en by langt fra det rolige Danmark. Betegnelsen “Den grønne zone” dækker i den forbindelse over et omkring 10 kvadratkilometer stort område i Iraks hovedstad Bagdad og dermed ikke det mest fredelige og servicevenlige sted i verden.

Af: Redaktionen Det grønmalede område er det fysiske udtryk for Volvo Truck Centers løfte til kunden om, at lastbilen er helt klar - det vil sige, at værkføreren har gennemgået en ekstra slutkontrol, og at der i førerhuset ligger en detaljeret oversigt over, hvad der er blevet lavet og af hvem.- Dette er en yderligere understregning af en af vores syv kundeværdier, nemlig ’førsteklasses levering’. Vi vil gerne sikre os, at vores kunder får en god og grundig overlevering af deres lastvogn, når den har været hos os, også i de filialer, hvor der er flerholdsskift og den værkfører eller mekaniker, der er ansvarlig for køretøjet, muligvis ikke er på vagt, siger Steffen Frommelt, der er servicemarkedsdirektør hos Volvo Truck Center.Volvo Trucks' syv kundeløfter er: