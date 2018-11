Den rammer plet

REDERI-ORGANISATION OM NY UDENRIGSPOLITISK STRATEGI

Fredag 16. november 2018 kl: 10:26

Skibsfarten er i dag en del af en international verdensorden, som er under forandring

Der bliver stillet spørgsmål ved de internationale spilleregler under eksempelvis WTO

USA og Kina er dansk søfarts to største markeder, men det er samtidig markeder, som skaber usikkerhed for erhvervet gennem handlinger som straftold på samhandelspartnere, genindførsel af sanktioner over for Iran og diskrimination af internationale aktører

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hos organisationen Danske Rederier peger man på, at en stærk global indsats fra det officielle Danmark er afgørende for dansk skibsfart.Med over to tredjedele af de samlede aktiviteter uden for EU's grænser er søfarten dagligt eksponeret for global konkurrence, internationale rammebetingelser og ikke mindst de udfordringer, som det bringer med sig.Danske Rederier fremhæver følgende:- Verden i dag er et bedre sted at leve i end nogensinde før. Men det er samtidig en langt mere uforudsigelig verden. De globale magtforhold forskydes, og det internationale regelbaserede samarbejde, der har været definerende for den globale udvikling, er under pres. Den udvikling stiller krav til dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, siger udenrigsminister Anders Samuelsen i forbindelse med præsentationen af den nye strategi.Af samme årsag er Danske Rederier meget tilfredse med, at regeringens nye strategi sætter en klar retning for dansk økonomisk diplomati og understøttelsen af dansk erhvervslivs vækst på de internationale markeder.- International samhandel er essentielt for skibsfarten. Derfor tager vi rigtig godt imod regeringens nye udenrigspolitiske strategi. Med fortsat opbakning til EU's ambitiøse handelspolitiske dagsorden, øget fokus på smidig handel og udnyttelse af de globale vækstmuligheder i bl.a. Kina, styrker regeringen områder, som kan flytte noget for dansk erhvervsliv - og dansk skibsfart, siger Jacob K. Clasen, der er direktør i Danske Rederier.Det glæder desuden Danske Rederier, at VLAK-Regeringen har fokus på sikkerhed generelt og mere specifikt på cybersikkerhed.- Sikre handelsveje, hvor søfolk ikke føler sig truet af pirateri er afgørende for fortsat udvikling og velstand – særligt i Afrika. Derudover er rederier, som alle andre virksomheder, og i stigende grad potentielle ofre for cyberkriminalitet. Derfor glæder det os, at regeringen har øje herfor, siger Maria Skipper Schwenn, der er en anden direktør i Danske Rederier.Udenrigspolitikken har afgørende betydning for Danske Rederier. Skibsfarten er Danmarks største eksporterhverv. Over 90 procent af aktiviteterne er eksport, og over 70 procent af aktiviteterne sker uden for EU.Interesserede kan læse VLAK-Regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for 2019-20