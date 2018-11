69-årig man er sigtet for indsmugling af hash og amfetamin

Fredag 16. november 2018 kl: 10:00

Af: Redaktionen Særlig Efterforskning Vest fremstiller fredag klokken 10.00 en 69-årig hollandsk mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Han sigtes for at have medvirket til at sende flere lastbiler med store mængder narkotika til Danmark. I alt er han sigtet for at have været med til indsmugling af 160 kg amfetamin, ca. 1.000 kg hash, og 9 kg kokain. Manden er hollandsk statsborger og blev anholdt af hollandsk politi i sidste måned. Han blev efterfølgende udleveret til Danmark.Da anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre, oplyser Særlig Efterforskning Vest ikke yderligere i sagen.