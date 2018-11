Scania indfører en ny zone

Fredag 16. november 2018 kl: 09:15

Af: Redaktionen Scania Zone er en positions-baseret service, der gør det muligt at automatisk at justere, hvordan et bestemt lastbil eller bus kører i et bestemt område - eller holde en lastbil eller bus ude af et bestemt område.Med Scania Zone kan man eksempelvis på forhånd bestemme, med hvilken hastighed en lastbil højt på køre i et bestemt område - eller at eksempelvis en hybridbil skal køre på el i et bestemt område på et bestemt tidspunkt.- Scania Zone er det perfekte redskab til at øge accepten af lastbiler i følsomme eller tæt trafikerede områder, siger Clara Wallin, der er Sustainable Solutions Manager hos Scania Connected Services.- Den enkelte vognmand kan definere, hvordan og hvornår deres lastbil skal køre ud fra hensyn til hastighed, støj og andre emissioner. Det vil helt naturligt føre til øget bæredygtighed og større sikkerhed, siger hun videre.Scania Zone er en ekstrafunktion i Scanias Fleet Management services. Serviceen giver hver enkelt kunde mulighed for at knytte en regel (eksempelvis maks. hastighed 15 km/t) til en bestemt geofence-zone. Når køretøjet kører ind i zonen, følges reglen automatisk. Reglen kan enten være til information, så den advarer chaufføren, eller frivillig, så den ændrer køretøjets funktion, men kan tilsidesættes af chaufføren.Zoner kan både være store geografiske områder og mere afgrænsede områder på en bestemt landevej. Der kan defineres forskellige zoner for et bestemt område, og flere zoner kan overlappe hinanden i området. De kan også defineres for bestemte tidsperioder, så de for eksempel kun gælder om natten. Når en lastbil kommer til afslutningen på en zone, kører den normalt igen.- Mange europæiske byer er ved at definere forskellige typer zoner for at forbedre luftkvaliteten, sikkerheden eller trafikforholdene, siger Clara Wallin og fortsætter:- I flere lande reguleres støj niveauet også med en de facto-standardgrænseværdi på 72 dB i henhold til PIEK. Scania Zone gør det meget lettere at overholde disse forskellige krav.







Scania oplyser, at følgende funktioner er tilgængelige fra starten:

Hastighedsgrænse

Lave emissioner (for eksempel ingen udstødningsemissioner, når man kører hybridlastbil

Lav støj (el-drift)

Generelt for eksempel at tænde rotorblinket, når man kører i en skolegård

Ovennævnte er eksempler på, hvad der kan kobles på Scania Zone.





Scania er ikke den eneste producent af lastbiler og busser, der tilbyder en sådan service. Volvo-koncernen præsenterede et lignende system i forbindelse med introduktionen af sine nye turistbusser i forsommeren i år.







