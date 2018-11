DSB og Dansk Jernbaneforbund er blevet enige om en tillidsmandsaftale

Fredag 16. november 2018 kl: 08:51

Af: Redaktionen Formelt bliver aftalen underskrevet på et senere tidspunkt, når der opnås enighed om de øvrige lokalaftaler. Men enigheden om indholdet i aftalen er blevet ført til protokol.- Jeg er glad for, at vi i dag er nået et vigtigt skridt videre i de fælles bestræbelser på at få lokalaftaler for det kørende personale på plads. Vi er bevidste om, at samarbejdet med medarbejderne og deres tillidsvalgte er vigtigt for togdriften og for DSB’s fortsatte udvikling. Derfor har vi også lyttet til medarbejdernes repræsentanter og flyttet os fra det oprindelige udgangspunkt, siger Flemming Jensen, der er administrerende direktør i DSB.Lokalaftaler skal supplere Dansk Jernbaneforbunds overenskomst med Dansk Industri.