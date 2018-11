Transportvirksomhed udvider samme-dags koncept på tværs af Øresund

Torsdag 15. november 2018 kl: 10:13

Af: Redaktionen Best Transport tilbyder som de nogle af de eneste på markedet samme-dags-levering levering samme dag som varen er bestilt. Det vil sige, at bestiller man sin vare om formiddagen, bliver den leveret hos modtageren senere samme dag. Servicen er nu også tilgængelig på tværs af Øresund, hvilket betyder bedre muligheder for danske og svenske virksomheder for at leve op til de stigende krav. På begge sider af sundet.- Med den nye service ser vi frem til at tilbyde både virksomheder og forbrugere muligheden for hurtig levering i store dele af København og Malmø. Det er ikke en service, der har eksisteret hidtil, men vi kan se, at efterspørgslen er der. Især i Malmø oplever vi, at mange webshops gerne vil have muligheden for hurtig levering til København og omegn, siger Kitte Filtenborg, der er ansvarlig for Best Transport i Danmark.Den nye service står ikke alene, men er en del af den vækstplan, som Best Transport er i færd med at rulle ud i Danmark. En vækstplan, som skal bygges på højt serviceniveau og fokus på digitale løsninger. Vækstplanen skal gøre Best Transport endnu stærkere i både B2C og B2B segmenterne, og gør desuden, at man ikke er nervøse for sine markedsandele, når eksempelvis internetgiganten Amazon på et tidspunkt slår dørene op i Danmark.- Best Transport har opbygget en sund og stærk forretning i Sverige gennem de seneste år, og nu har vi blikket rettet mod at gentage succesen i Danmark. I den proces ser vi os om efter stærke samarbejdspartnere, som kan være med til at opbygge og styrke Best Transports position på det danske marked. Herunder også muligheden for opkøb, siger Kitte Filtenborg.Udover muligheden for fremtidige opkøb styrker Best Transport løbende sin forretning med nye biler, som skal imødekomme den stigende efterspørgsel på det danske marked. Desuden udvider transportfirmaet kontinuerligt sit samarbejde med uafhængige vognmænd i hele landet.