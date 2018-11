Lønudviklingen aftager en smule

Torsdag 15. november 2018 kl: 10:04

Af: Redaktionen DA - Dansk arbejdsgiverforening peger på, at inden for fremstilling og inden for bygge og anlæg er udviklingen tiltaget med hver 0,1 procentpoint, mens udviklingen inden for service er aftaget med 0,2 procentpoint. Lønnen stiger fortsat mere for arbejdere end for funktionærer, og i Region Nordjylland ligger stigningen i lønomkostningerne igen højest.

