Konkursramt busselskabs ruter har været i udbud

Torsdag 15. november 2018 kl: 08:18

Af: Redaktionen Kørslen på Rute 78 har et kørselsomfang på 1,9 procent af NT’s samlede buskørsel. Fire busoperatører, der alle er operatører hos NT, bød på kørslen.









Efter en vurdering af de indkomne tilbud fik Keolis Danmark A/S opgaven, der har en kontraktlængden på to år, med mulighed for seks års forlængelse.









© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.