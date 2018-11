Skinnerne til Nordhavn er lagt

Onsdag 14. november 2018 kl: 14:41

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Nordhavnslinjen kører parallelt med Cityringen fra København H gennem Indre By op til Østerport St. Herefter drejer den af under Sortedams Sø og fortsætter til Nordhavn St. Den sidste strækning til Orientkaj løber som højbane og skinnerne er lagt på hele linjen i begge retninger.Med skinnerne på plads vil arbejdet i de kommende måneder fokusere på indretningen af tunnelerne, hvor der blandt andet skal installeres lys og gangvej langs siden.De to metrostationer i Nordhavn er startskuddet på den nye metrolinje, M4, der vil forbinde den nye bydel, Nordhavn, med det øvrige København. Når metrolinjen M4 åbner i 2020, bliver det fremover lettere at komme til og fra Nordhavn, og i 2024 udvides metrolinjen med yderligere fem metrostationer i Sydhavn, så man til den tid kan tage fra Orientkaj i nord og til Ny Ellebjerg i syd.