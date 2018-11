Polske gas-busser skal køre i Paris

Onsdag 14. november 2018 kl: 14:05

Af: Redaktionen De første af de 18 led-busser vil ankomme til Paris i løbet af maj og juni næste år og øge antallet af gas-busser hos RATP, så de kommer op på en andel på 20 procent af den samlede flåde. Busserne har et anlæg til CNG, der mindsker partikeludslippet og NOx-udspillet markant i forhold til dieseldrevne busser. Hvis naturgassen (methan) bliver produceret på et biogas-anlæg, vil CO2-udslippet kunne nedbringes med op mod 95 procent.Bussernes drivline også bestå af en automatisk gearkasse, der styres af et Eco-program, som sikrer den mest økonomiske drift. Derudover vil bussernes motorrum være yderligere støjdæmpet for at øge komforten for passagerne og for de mennesker uden for busserne.Busserne vil være forsynet med fem 340 liters tanke til CNG, så de kommer op på en rækkevidde på 400 km.De 18 led-busser til RATP bliver leveret med aircondition, lukket og sikker plads til chaufførerne, et dørovervågningssystem med otte kameraer og en 10,4 tommer skærm, der også kan vise, hvad der sker bag bussen. Der til kommer, at Solaris også vil installere et info-system, der kan give passagerne aktuelle informationer om eksempelvis kommende stoppesteder.Busserne, der har plads til 101 passagerer, hvoraf 36 kan sidde ned, vil have fire fire dobbeltdøre med passagertællesystemer. For at lette adgang for gangbesværede passagerer vil busserne blive leveret med knæle-funktion. og en elektrisk betjen rampe til kørestolsbrugere og lignende.Solaris har bygget busser med gas-motorer siden 2004 og har siden leveret knap 1.100 gas-busser til byer i 13 europæiske lande - eksempelvis Sverige, Frankrig, Italien og Spanien.