Danske Rederier kalder Brexit-aftale for godt nyt

Onsdag 14. november 2018 kl: 12:20

Af: Redaktionen Brexit-aftalen fastlægger forholdene omkring Storbritanniens udtrædelse af EU, herunder en overgangsperiode, der sikrer parterne tid til at aftale de konkrete vilkår for samhandlen mellem de to parter.Inden aftalen kan fremlægges og godkendes, skal den godkendes af de britiske ministre, der mødes onsdag eftermiddag og af EU’s stats- og regeringschefer på et topmøde senere i november.- Hvis aftalen godkendes, vil det være et vigtigt skridt, der giver ro til de kommende forhandlinger om den fremtidige relation mellem EU og Storbritannien. Det er godt nyt for danske rederier, der ellers ville gå en usikker fremtid i møde efter marts næste år med øget toldkontrol, og en situation hvor EU-reglerne ikke længere ville sikre fri og lige adgang til det britiske marked, siger direktør i Danske Rederier, Jacob K. Clasen.Så sent som tirsdag udtalte EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, at han ikke ønskede en strafaktion imod Storbritannien. Ligesom den tyske kansler, Angela Merkel, slog han fast, at det er EU’s pligt at sikre den bedst mulige aftale for det fremtidige forhold - til gavn for medlemsstaterne, borgerne og virksomhederne.For de danske rederier betyder det grundlæggende fri og lige adgang til det britiske marked. Det gælder generel markedsadgang for danske handelsskibe og især for varetransporten over Den Britiske Kanal med ro/ro-fartøjer samt servicering af offshore-sektoren på britisk sokkel.Danske Rederier peger på, at disse forhold er altafgørende og skal sikres gennem en frihandelsaftale, der så vidt muligt undgår nye toldbarrierer, minimerer kontrol ved grænsen samt sikrer gensidig anderkendelse af certifikater for ansatte i den maritime sektor.- Det er helt centralt for Danske Rederier, at vi også i fremtiden frit kan transportere varer til og fra Storbritannien, som er danske rederiers tredjestørste marked globalt. Derfor må og skal det være en prioritet for Europa-Kommissionen og den danske regering at sikre de bedst mulige vilkår i de kommende år, siger Jacob K. Clasen.Det endelige indhold af aftalen og den præcise længde på overgangsperioden forventes fremlagt efter mødet senere onsdag.