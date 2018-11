Chauffører fik lov til at beholde det lille kørekort

Onsdag 14. november 2018 kl: 11:30

Af: Redaktionen Landsrettens dom med hensyn til frakendelse af førerretten skyldes en ændring i Færdselsloven, der åbnede for, at man kunne beholde sit kørekort til personbil, selvom man havde overtrådt lovgivningen for kørsel med lastbil eller bus.Landsretten stadfæstede ellers byrettens dom, så chaufførerne skal betale bøder og afsone samfundstjeneste i stedet for fængselsstraf.







Den mildeste straf lød på 40 timers samfundstjeneste og 20 dages betinget fængsel, mens den hårdeste straf lød på 100 timers samfundstjeneste og fire måneders betinget fængsel.







Sagen drejede sig som nævnt ovenfor om misbrug af førerkort, som chaufførernes vognmand i Horsens havde sat i system. Vognmanden blev i februar 2017 idømt 8 måneders fængsel plus en bøde på 919.500 kroner. Vognmanden ankede ikke domme til Landsretten.



© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.