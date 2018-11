Iveco bære transporten ind i fremtiden med grøn gas

Onsdag 14. november 2018 kl: 10:13

Af: Redaktionen Med prisen markerer Iveco sig endnu en gang med på området for mere bæredygtige transportløsninger. Tidligere har Iveco fået prisen for Iveco Daily Electric i kategorien Van, Eurocargo CNG i kategorien Distribution og i 2018 med Daily Blue Power i kategorien Van. Iveco vandt også “Sustainable Bus of the Year 2018” med Crossway LE NP i kategorien intercitybusser og 2019-titlen med Crealis 18 m i kategorien bybusser.Iveco har de seneste år markeret sig på området for energiomstillingen mod en fremtid efter diesel-æraen. Det kunne besøgende på IAA-messen i Hannover i september se, da Iveco præsentere en stand med biler, der kunne køre på brændstof, der var bæredygtigt og altså ikke fossil dieselolie.Iveco Stralis NP 460 modtog sidste år titlen som “Low Carbon Truck of the Year” i Storbritannien.Den aktuelle pris - Sustainable Truck of the Year 2019 - blev uddelt for tredje gang og anerkender de mest betydningsfulde nyskabelser inden for ren transport og er sponsoreret af Vado e Torno i partnerskab med Politecnico i Milano.Stralis NP 460 er udstyret med en Cursor 13 NP motor, der er beskyttet af to patenter. Det første vedrører et bankekontrolsystem, som gør det muligt at øge præstationsevnen ved at sikre maksimal brændstofkompatibilitet, og som beskytter motoren og tre-vejskatalysatoren mod fejltænding. Det andet patent omhandler det reaktive air-flow kontrolstyresystem, et nyt program til styring af det støkiometriske forhold under gearskifte. Det sikrer et kontinuerligt moment under gearskiftet i automatgearkassen, hvilket giver optimerede præstationer og maksimal gearskiftehastighed.Med Iveco Stralis NP 460 kan man reducere partikelmassen med 99 procent og udledningen af NO2 med 90 procent i forhold til Euro 6-standarden. Og er der biogas i tanken, kan man komme op på en reduktion af CO2-emissionerne på 95. Der er målt en brændstoføkonomi på op omkring 4,21 kilometer pr. kilo forbrugt flydende metangas uden brug af urea (AdBlue) takket være en enkel og let tre-vejskatalysator.Har man adgang til flydende metangas (LNG) kan man i en lastbil med dobbelste LNG-tanke opnå en rækkevidde på 1.600 kilometer. Det er en distance som fra Aalborg til Torino.