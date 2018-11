Den første er blevet fulgt af den anden

Tirsdag 13. november 2018 kl: 12:59

Af: Redaktionen Den nye trækker er leveret med I-Shift gearkasse med dobbeltkobling og I-Roll gearskifteprogram med friløbsfunktion, VEB+ motorbremse, New York-førerhuspakke, fuld luftaffjedring, ACC med intelligent fartholder og kollisionsadvarsel med automatisk nødbremse.Opbygning og maling har Nordjysk Maskinteknik selv stået for.Nordjysk Maskinteknik ApS fik i maj leveret en anden tre-akslet Volvo FH 540 opbygget som blokvognstrækker med tandem-akselløft, I-Shift gearkasse med 2 krybegear og 2 ekstra bakgear, gearskifteprogram til blokvognskørsel, VEB+ motorbremse, New York førerhuspakke, fuld luftaffjedring, ACC med intelligent fartholder og kollisionsadvarsel med automatisk nødbremse, sporassistent og bakkamera. Blokvogntrækkeren har mulighed for montering af stikaksel og er fra fabrikken specificeret til at kunne godkendes til 130 tons totalvægt.Begge biler er solgt og leveret af af Peter Dahl fra Volvo Truck Center i Aalborg.