23-årig mand blev bestjålet i pirattaxi

Mandag 5. november 2018 kl: 15:40

Af: Redaktionen På vejen kørte pirattaxien forbi en tankstation ved Ringgaden/Søren Frichs Vej, hvor der blev tanket benzin. Dagen efter opdagede den 23-årige, at hans tegnebog var væk, og at der var forsøgt hævet nogle tusinde kroner. Manden havde intet signalement af de formodede gerningsmænd.Østjyllands Politi advarer endnu en gang mod, at man benytter sig af pirattaxier. Tag i stedet en rigtig taxi, en bus eller aftal at blive hentet af nogle, man kender, når man skal hjem fra en tur i byen.