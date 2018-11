Østjyllands Politi har sigtet en 20-årig mand for pirattaxi-kørsel

Af: Redaktionen Betjentene fra Østjyllands Politi fattede mistanke til den 20-årige ud fra den måde, han kørte rundt i et villakvarter på. Da han kørte ind til et busstoppested og samlede en person op og kørte videre, standsede en patrulje ham. Både passager og fører forklarede, at de kendte hinanden. Men efter nogle kontrolspørgsmål fra betjentene, faldt den forklaring fra hinanden. Den 20-årige fører blev derfor sigtet for pirattaxakørsel - en forseelse, der kan koste 35.000 kroner i bøde, hvis han bliver dømt.