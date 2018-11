Tysk transport- og logistik-koncern får ny Branch Manager i Norge

Mandag 5. november 2018 kl: 15:21

Armend Krasniqi, 33 år, bliver 1. januar 2016 Branch Manager for Dachser Norway.

Af: Redaktionen - Jeg er utrolig glad for, at Armend Krasniqi har takket ja til stillingen som Branch Manager for Dachser Norway, siger René Sidor, der er Managing Director for Dachser Nordic A/S.- Trods sin unge alder har Armend stor og solid erfaring inden for logistikbranchen, og han er ligeledes en erfaren leder, som kan løfte opgaven og styrke vores markedsposition i Norge, siger han videre.Armend Krasniqi startede sin karriere i logistikbranchen i 2003, hvor han blev trainee hos Tollpost Globe AS i Norge. Han har hele tiden haft fokus på transport og logistik, og han har en lederuddannelse fra BI Norwegian Business School.Armend Krasniqi har tidligere bestridt stillinger som Department Manager for afdelingerne i Kolbotn og Oslo hos Tollpost Globe AS, hvor han var ansat, fra han færdiggjorde sin elevtid i 2005 indtil 2014, og efterfølgende skiftede til B.H. Ramberg AS. Her blev Armend Krasniqi direktør i 2016, og senest kommer han fra DB Schenker, hvor han var filialchef for Oslo-afdelingen.Dachser, en familieejet virksomhed med hovedkvarter i Kempten i Tyskland, er blandt de førende logistikvirksomheder i Europa.