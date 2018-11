Grundlæggeren af omstridt vognmandsfirma er død

Mandag 5. november 2018 kl: 10:37

Af: Redaktionen Navnet Kurt Beier slog gennem i sidste uge, da det kom frem, at firmaet Kurt Beier Transport A/S beskæftigede filippinske chauffører, der levede sig under slum-lignende forhold, når de ikke kørte lastbil og derfor opholdt sig i Padborg.Kurt Beier Transport A/S bliver i dag ledet af Kurt Beiers søn Karsten Beier. Kurt Beier har de seneste år haft en tilbagetrukket rolle i transportvirksomheden, som han ejede en begrænset del af.Kurt Beier efterlader sig hustruen Hanne, børnene Karsten og Gitte og børnebørn.